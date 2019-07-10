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باكستان: سيتم الإعلان رسميا عن زيارة عمران خان لواشنطن بالوقت المناسب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:47 ص
باكستان: سيتم الإعلان رسميا عن زيارة عمران خان لواشنطن بالوقت المناسب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية "محمد فيصل" اليوم الأربعاء أنه سيتم الإعلان بشكل رسمى عن زيارة رئيس الوزراء "عمران خان" إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت المناسب ، محذرا من الإدلاء بأى تكهنات بشأن الزيارة.
وقال فيصل - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) ، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن باكستان على اتصال وثيق مع الجانب الأمريكي. 
من جانبه، أكد المساعد الخاص لرئيس الوزارء الباكستاني لشئون الباكستانيين المغتربين وتطوير الموارد البشرية "ذو الفقار بخاري" أن خان سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المسئولين الأمريكيين سيقومون بالإعلان عن الاجتماع عقب الانتهاء من الإجراءات.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مورجان أورتاجوس" قد قالت في وقت سابق اليوم إن البيت الأبيض لم يؤكد التقارير التي أفادت بعقد اجتماع مرتقب بين عمران خان والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشيرة إلى أنها ستتواصل مع البيت الأبيض لتأكيد نبأ الزيارة أو نفيه.


باكستان

أمريكا

عمران خان

الولايات المتحدة

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