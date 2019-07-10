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انقلاب سيارة نقل بطريق محور التعمير دون إصابات بالإسكندرية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:52 م
انقلاب سيارة نقل بطريق محور التعمير دون إصابات بالإسكندرية انقلاب سيارة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد طريق محور التعمير غربي الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة وانقلابها، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد وقوع حادث تصادم بطريق محور التعمير أمام قرية "أليكس ويست" بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اصطدام السيارة رقم "س د هـ 1652"، تابعة لأحد مصانع الألبان، قيادة المدعو"على.ع.أ" بعامود إنارة بجزيرة منتصف الطريق وانقلابها، ما أدى لاصطدام سيارة أخرى بها وتحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


الاسكندريه

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