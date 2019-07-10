انخفاض تعداد الشعب اليابانى للعام العاشر على التوالى

طوكيو (أ ش أ)

قالت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية إن تعداد اليابانيين سجل انخفاضا للعام العاشر على التوالى ليصل إلى 124.7 مليون نسمة فى يناير الماضى.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن هذا الانخفاض مستمر منذ أن بلغ عدد السكان الذروة عام 2009، مضيفة أن عدد السكان انخفض بحوالى 433 ألف نسمة عن العام الماضى، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأ المسح السكانى عام 1968.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الولادة العام الماضى بلغ 921 ألفًا وهو الأقل منذ عام 1979، وكان عدد المواليد الجدد أقل من مليون للعام الثالث على التوالى، لافتة إلى أن عدد السكان سجل زيادة فى 5 محافظات فقط من بين 47 محافظة وهم: طوكيو وسايتاما وكاناجاوا وتشيبا بالإضافة لمحافظة أوكيناوا جنوبى البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد الأجانب الذين يحملون بطاقة إقامة بلغ 2.66 مليون أى أكثر من 2% من إجمالى عدد السكان وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.