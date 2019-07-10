سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

انخفاض تعداد الشعب اليابانى للعام العاشر على التوالى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:24 م
انخفاض تعداد الشعب اليابانى للعام العاشر على التوالى الشعب اليابانى
طوكيو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية إن تعداد اليابانيين سجل انخفاضا للعام العاشر على التوالى ليصل إلى 124.7 مليون نسمة فى يناير الماضى.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن هذا الانخفاض مستمر منذ أن بلغ عدد السكان الذروة عام 2009، مضيفة أن عدد السكان انخفض بحوالى 433 ألف نسمة عن العام الماضى، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأ المسح السكانى عام 1968.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الولادة العام الماضى بلغ 921 ألفًا وهو الأقل منذ عام 1979، وكان عدد المواليد الجدد أقل من مليون للعام الثالث على التوالى، لافتة إلى أن عدد السكان سجل زيادة فى 5 محافظات فقط من بين 47 محافظة وهم: طوكيو وسايتاما وكاناجاوا وتشيبا بالإضافة لمحافظة أوكيناوا جنوبى البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد الأجانب الذين يحملون بطاقة إقامة بلغ 2.66 مليون أى أكثر من 2% من إجمالى عدد السكان وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

 


اليابان

الشعب اليابانى

تعداد اليايان

اليابانيين

تعداد اليابانيين

المواليد

الوفيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليابان:المحكمة العليا ترفض تعليق تشغيل المفاعلات النووية جنوب البلاد

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:35 ص

العالم يتحرك لمنع الجريمة.. بلجيكا واليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تقف فى وجه "الزواج المبكر".. واليونيسيف تحذر من تعاسة 150 مليون فتاة فى جميع أنحاء العالم بحلول 2030 إذا استمر الوضع الحالى

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:00 ص

حرب اليابان وكوريا الجنوبية تهدد شركات التكنولوجيا من جديد

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:30 م

شاهد.. فيضانات تضرب جزيرة "كيوشو" جنوب غرب اليابان ومصرع شخص واحد

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 م

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جراء انهيارات طينية جنوب غرب اليابان

الخميس، 04 يوليه 2019 08:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة