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اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:00 ص
اليوم.. البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام

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يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.
 
الجدير بالذكر ،أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.
 
 
وشهد الأسبوع الجارى، العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى، حيث قام بسيامة 23  كاهنا،  بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.
 
 

 


البابا تواضروس

الكاتدرائية

الكنيسة

عظة البابا

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