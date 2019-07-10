النيابة تستدعى مسئولى نادى رياضى عقب غرق طفل فى حمام السباحة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، باستدعاء مسئولى نادى رياضى للاستماع لأقوالهم فى واقعة غرق طفل داخل حمام سباحة.

استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذى اتهم مشرفى حمام السباحة بالتسبب فى وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه تم تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.