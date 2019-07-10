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النرويج ترصد تسرب إشعاعى من غواصة سوفيتية غارقة منذ 30 عاما

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:50 ص
النرويج ترصد تسرب إشعاعى من غواصة سوفيتية غارقة منذ 30 عاما الغواصة الغارقة
وكالات الأنباء

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أكدت وكالة السلامة النووية النرويجية أن الإشعاع بالقرب من الغواصة النووية السوفيتية "كومسوموليتس" التى غرقف فى بحر النرويج، أعلى ب100 ألف مرة من مياه البحر النقية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وكتبت الوكالة على صفحتها على التويتر: "هكذا تبدو الغواصة السوفيتية "كومسوموليتس"- بعد مرور 30 عاما على غرقها فى بحر النرويج، وحصل الباحثون على الصور الأولى للحطام فى وقت متأخر من مساء الأحد".

وأكدت الوكالة أنه من بين العديد من العينات، التى أخذت من فتحات التهوية فى غواصة "كومسوموليتس"، أظهرت إحداها مستوى إشعاع يتجاوز 100 ألف مرة مؤشرات مياه البحر النظيفة، وفقا لموقع RNS.

ومن المتوقع أن التسرب قد حدث بسبب التلف التدريجى للهياكل الداخلية للغواصة.

وتعد غواصة ك-278 "كومسموليتس" من الجيل الثالث- بنيت فى عام 1983. وغرقت فى 7 أبريل عام 1989 بسبب حريق. وتوفى 42 شخصا. تقع الغواصة على عمق 1700 متر.


تسرب إشعاعى

غواصة نووية

بحر النرويج

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