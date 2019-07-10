المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة قتل سائق توك توك فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل سائق توك توك لخلافات جيرة سابقة بينهما بالسلام .

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "حسين أ"، عاطل، 27 سنة، قام بقتل المجنى عليه "علاء.م" سائق توك توك عمدا بمطواة، بعد أن سدد له طعنة نافذة استقرت بيمين صدره أثناء مشاجرة بينهما بسبب محاولة المتهم إتلاف التوك توك ملك المجنى عليه.

وكان قسم شرطة السلام تلقي بلاغا بسقوط المجني عليه أثر مشاجرة مع آخر فر هاربا.

وبإجراء التحريات اللازمة وبسؤال الشهود، تبين أن وراء الواقعة جار المجني عليه بسبب خلافات سابقة علي مبلغ مالي علي اثرها حاول سرقة التوك توك واتلافه وتم إلقاء القبض عليه ، واعترف ارتكاب الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم.