المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الهيروين فى عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة عين شمس.

وكانت معلومات وردت إلى مباحث قسم شرطة عين شمس بقيام "علام.م" عاطل بحيازة كمية كبيرة من مسحوق الهيروين المخدر، واتخاذه من منطقة عين شمس مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويجه تجارته غير المشروعه على متعاطى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الاجراءات وباعداد الاكمنة اللازمة امكن ضبط المتهم وبحوزته 36 لفافة هيروين ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى حصيلة تجارته فى المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر المحضر اللازم.