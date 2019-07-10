المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالحشيش فى المطرية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالمطرية.

وأسندت النيابة للمتهم "م.ر"، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، والترمادول بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ترجع الواقعة بتلقى قسم المطرية، بلاغاً يفيد بقيام المتهم "م.ر" بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والترمادول، تم تحرير المحضر وإحالة المتهم للنيابة العامة.