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المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى المرج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:05 م
المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى المرج مواد مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازتهما مخدر الترمادول فى المرج.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمة " رباب .ع" ربة منزل و "سيد.م" عاطل تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
 
وكان قسم شرطة المرج،  تلقي بلاعا بقيام المتهمين بيبع الاقراص المخدرة بدائرة القسم ، وبعمل التحريات اللازمة  ، تم التاكد من صحة البيانات الواردة ، وبضبطهم عثر بحوزنهما على  أقراص الترمادول المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم.
 
 
 
 
 

 


السجن المشدد

ربة منزل

تجارة المخدرات

الأقراص المخدرة

قسم المرج

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