المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تجارة الأقراص المخدرة فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل وعاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازتهما مخدر الترمادول فى المرج.

وأسندت النيابة للمتهمة " رباب .ع" ربة منزل و "سيد.م" عاطل تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكان قسم شرطة المرج، تلقي بلاعا بقيام المتهمين بيبع الاقراص المخدرة بدائرة القسم ، وبعمل التحريات اللازمة ، تم التاكد من صحة البيانات الواردة ، وبضبطهم عثر بحوزنهما على أقراص الترمادول المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحضر اللازم.