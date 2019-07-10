سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا استعملها داعش للتغطية الإعلامية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:31 م
المخابرات العراقية تعلن ضبط 142 جهازا استعملها داعش للتغطية الإعلامية قوات الجيش العراقى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز المخابرات الوطنى العراقي، اليوم، الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم "داعش" يستعملها للتغطية الإعلامية، كما نقل موقع "السومرية نيوز".

وذكر الجهاز الأمنى فى بيان له، أن "جهاز المخابرات الوطنى تمكن من الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم "داعش" الإرهابى يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية فى شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقى مناطق محافظة نينوى"، 

وأطلق الجيش العراقي، الأحد الماضي، عملية "إرادة النصر" لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار على الحدود العراقية السورية.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، فى  ديسمبر2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى الذى احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

 

 


العراق

داعش

الإرهاب

تلعفر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" الإرهابى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:33 م

برلمان كردستان العراق يمنح حكومة بارزانى الثقة.. ورئيسها: سأزور بغداد قريبا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:00 م

الرئيس اللبنانى: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:25 م

العراق بالمرتبة 38 عالميا والخامس عربيا بأكبر احتياطيات الذهب لشهر يونيو

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:38 م

مقتل 15 من عناصر حزب العمال الكردستانى فى قصف تركى شمال العراق

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:30 ص

العراق: اعتقال إرهابيين اثنين فى بغداد ينتميان لداعش

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة