المتهم بتجارة الهيروين فى الزيتون: " أهلى دلعونى زيادة عن اللزوم"

كتب عبد الله محمود

" دى أخرة دلع أهلى لى زيادة عن اللزوم، عمرهم ما أخروا لى طلب، ولما كبرت خبت ومعرفتش اشتغل أى حاجة، أصحاب السوء علمونى الأدمان لحد ما بقيت تاجر مخدرات والنتيجة مسجل خطر، لو رجع بى الزمن هكون إنسان تانى".. بهذه الكلمات اعترف "رامى.م" 34 سنة مسجل خطر، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى الزيتون.

وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.

وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والأقراص المخدرة".

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "رامى.م" 34 سنة مسجل خطر، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.