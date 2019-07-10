الكويت تدعم القطاع الصحى فى اليمن بـ2000 أمبول أنسولين

إيمان حنا

قدمت الكويت لمحافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، 2000 أمبول أنسولين كدفعة ثانية للعام الجارى، بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين ريال يمنى بتمويل من بيت الزكاة الكويتى بدولة الكويت الشقيقة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد وكيل المحافظة لشئون الوادى والصحراء عصام حبريش الكثيرى، أن دولة الكويت دائما ما تقف بجانب الشعب اليمنى، خاصة القطاع الصحى الذى توليه الحكومة أهمية كبيرة للرقى بصحة المجتمع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جهة أخرى، افتتح عصام الكثيرى مشروع طوارئ الصحة والتغذية الذى تنفذه منظمتا اليونيسيف والصحة العالمية بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادى والصحراء.

ويهدف المشروع إلى تعزيز العمل فى المرافق التى تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما يضمن الرقى بالصحة من خلال تقديم الأنشطة الأساسية كالتحصين والتغذية وصحة الطفل والصحة الانجابية ودعم الموازنات التشغيلية فى البنود الأساسية وتوفير بعض المعدات والأجهزة والأدوية الأساسية وتدريب الكادر المقدم للخدمات.

وفى سياق متصل، افتتح الوكيل الكثيرى مشروع بناء قاعات تدريبية مع ملحقاتها بمكتب الصحة العامة والسكان بالوادى والصحراء الممول من السلطة المحلية بوادى حضرموت والصحراء.