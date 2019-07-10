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الكنيسة: حريق مقر الأنبا بولا دون خسائر والتحقيقات مستمرة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:17 م
الكنيسة: حريق مقر الأنبا بولا دون خسائر والتحقيقات مستمرة حريق مقر الأنبا بولا
كتبت ــ سارة علام

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أكد القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن حريقًا اندلع أمس بمقر دير الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، وأسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران التى استطاعت أجهزة الحماية المدنية بعد ذلك من إخمادها والسيطرة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمى: ولم يسفر الحادث عن حدوث أى خسائر بشرية، مضيفًا: أن جهات التحقيق تقوم بعملها حاليًا لمعرفة سبب اندلاع هذا الحريق.

جدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.
 
وشهد الأسبوع الجارى، العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الكاثوليكية، حيث قام بسيامة 23  كاهنا،  بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.

 


حريق مقر دير الانبا بولا

الكنيسة

المتحدث الرسمى

بولس حليم

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