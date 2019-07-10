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الكرملين: استئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا بمجرد انتهاء "الروسوفوبيا"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:00 م
الكرملين: استئناف الرحلات الجوية إلى جورجيا بمجرد انتهاء "الروسوفوبيا" المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
أ ش أ

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أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين واثق من أن الرحلات الجوية بين روسيا وجورجيا ستستأنف عاجلا أم آجلا، إلا أنه من المبكر الآن الحديث عن هذا الأمر، حيث أن الخطر على الروس فى ذلك البلد مازال قائما.
وقال بيسكوف - للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لا يمكننا استبعاد استئناف الرحلات، ونأمل فى أن يحدث هذا عاجلا أم آجلا.. لكن فى الوقت الحالى، مع الأخذ في الاعتبار مظاهر "الروسوفوبيا" القوية المتطرفة واستقطاب المجتمع الجورجى والظواهر المعادية لروسيا، يوجد خطر موضوعى على تواجد عدد كبير من السياح الروس فى جورجيا".
وأشار إلى أن الحظر المفروض على الرحلات الجوية إلى هذه الدولة يعد إجراء ضروريا للغاية، لافتا إلى أنه ستتم مراقبة الوضع باستمرار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو الجاري، وذلك إثر تصريح لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي وصفت فيه روسيا، على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، بأنها "عدو"، معتبرةً أن لموسكو مصلحة في الانقسام الاجتماعي ببلادها.. فيما وصف رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف تصريحات الرئيسة الجورجية بأنها "غير مهنية"، معتبرا أنها ليس لديها صورة حول سير الأحداث في بلادها أو أنها تشوه الموقف.
جدير بالذكر أنه كانت قد اندلعت احتجاجات في تبليسي يوم 20 يونيو الماضي إثر مشاركة الوفد الروسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الدولية الأرثوذكسية، التي أنشأها البرلمان اليوناني عام 1993 لتعزيز الروابط بين المشرعين الأرثوذوكس حول العالم، والتي عقدت في مبنى البرلمان الجورجي.


روسيا

جورجيا

الكرملين

دميترى بيسكوف

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