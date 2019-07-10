القوات الصومالية تستعيد منطقتين من قبضة حركة الشباب المتمردة

مقديشيو (أ ش أ)

تمكنت القوات الصومالية من استعادة قريتين بمنطقة باكول جنوبى البلاد، بعد أن كانت تخضع لسيطرة حركة الشباب المتمردة.

وأوضح الجنرال أودوا يوسف راجح، قائد فرقة مشاة الجيش، حسبما ذكر راديو "شابيلى" الصومالى، أن القوات الصومالية أطلقت عملية واسعة النطاق ضد الحركة المتمردة، تمكنت خلالها من دفع العناصر خارج منطقتين بالقرب بلدة "هودور" عاصمة باكو.

وأشارت الإذاعة إلى أنه فى الآونة الأخيرة، كثفت قوات الاتحاد الأفريقى والقوات الصومالية الضغط على حركة الشباب فى إطار الجهود التى ترمى إلى استعادة السيطرة على البلاد بأكملها، لافتة إلى أنه تم طرد عناصر الحركة من العاصمة مقديشيو فى عام 2011، غير أن الحركة لا تزال قادرة على شن هجمات على المناطق التى تسيطر عليها الحكومة.