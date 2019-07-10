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القوات الأفغانية تداهم 3 تجمعات لطالبان فى "هلمند"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:03 ص
القوات الأفغانية تداهم 3 تجمعات لطالبان فى "هلمند" القوات الأفغانية
أ ش أ

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ذكر فيلق العمليات الخاصة فى أفغانستان اليوم الأربعاء أن القوات الخاصة الأفغانية داهمت 3 تجمعات لطالبان فى إقليم هلمند الجنوبى.
ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان صادر عن الفيلق أن القوات الخاصة اقتحمت التجمعات في منطقة كاجاكي في وقت متأخر من ليلة أمس ونجحت في تدميرها.
واعتقلت القوات 4 مسلحين مشتبها بهم وصادرت خلال العملية أسلحة و3 أجهزة راديو و3 أجهزة كمبيوتر، بالإضافة إلى بطاقة هوية باكستانية وأختام ومطابع وآلة تصوير وبعض المواد الأخرى.
ولم تعلق جماعة طالبان على العملية حتى الآن.


أفغانستان

القوات الأفغانية

إقليم هلمند

طالبان

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