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العراق تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" الإرهابى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:33 م
العراق تطلق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد تنظيم "داعش" الإرهابى رئيس الوزراء العراقى
بغداد (أ ش أ)

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أعلن عادل عبد المهدى، رئيس الوزراء العراقى، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن العراقية تقوم بتطهير المناطق الواقعة على الحدود مع سوريا من مقاتلى داعش، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يزال موجودا فى البلاد، لكنه تعهد بأنه لن يمنح مقاتلى داعش فرصة للاستقرار.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن عبد المهدى قوله إن العمليات ستستمر لعدة أيام، وأطلق عليها "إرادة النصر" لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق.

كانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"، التى تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابى.

 


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تنظيم داعش الارهابى

الحدود

سوريا

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