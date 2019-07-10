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العراق: اعتقال إرهابيين اثنين فى بغداد ينتميان لداعش

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:00 ص
العراق: اعتقال إرهابيين اثنين فى بغداد ينتميان لداعش داعش
أ ش أ

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أعلنت السلطات الأمنية العراقية اعتقال إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد ينتميان لتنظيم داعش.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إنه خلال عملية استباقية تمكنت قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على متهمين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية غربي بغداد، موضحة أن أحدهما كان يعمل بصفة "أمر قاطع في ما يسمى ولاية الفلوجة " .
وأضافت أنه تم العثور على وكر بداخله عبوتين من مادة نترات "الأمونيا"، مبينة أن العملية نفذت بعد نصب كمين محكم من قبل قوات الأمن.
يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في مناطق متفرقة من العراق 


داعش

العراق

خلية الإعلام الأمني

الشرطة العراقية

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