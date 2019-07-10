العثور على جثة عالمة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها فى اليونان

رويترز

عثرت السلطات اليونانية أمس الثلاثاء، على جثة عالمة أمريكية تعمل فى معهد جامعة دريسدن الألمانية، بعد أسبوع من اختفائها فى جزيرة "كريت".

وكانت سوزان إيتن (60 عاما)، وهى عالمة أحياء فى معهد "ماكس بلانك" تحضر مؤتمرا فى بلدة تشانيا، عندما اعتبرت فى عداد المفقودين مطلع يوليو الحالي.

وقالت السلطات اليونانية، إنها "اكتشفت وجود جثة فى موقع صخرى قاحل داخل مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية على بعد 8 - 10 كيلومترات من آخر مكان شوهدت فيه".

من جهته، أكد معهد "ماكس بلانك" فى بيان له: "بمزيد من الحزن والأسى نعلن النهاية المأساوية للصديقة والزميلة الأعز سوزان إيتن.. الشرطة انتشلت جثتها مساء الاثنين".

وقالت الشرطة، إن "مزيدا من اختبارات الطب الشرعى تجرى الآن على الجثة"، فى وقت لم تعلن فيه أسباب الوفاة.

وذكرت صفحة على "فيس بوك"، عنوانها "البحث عن سوزان" فتحتها أسرتها، أنه "يعتقد أنها خرجت لممارسة رياضة الجرى فى وقت متأخر من عصر ذلك اليوم".

وأضافت الصفحة، أن "مقتنياتها الشخصية وجواز سفرها وهاتفها ونقودها وأشياء أخرى موجودة فى الفندق، فيما عدا حذاء الجري".