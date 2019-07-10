سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

العثور على جثة عالمة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها فى اليونان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:10 ص
العثور على جثة عالمة أمريكية بعد أسبوع من اختفائها فى اليونان الشرطة اليونانية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثرت السلطات اليونانية أمس الثلاثاء، على جثة عالمة أمريكية تعمل فى معهد جامعة دريسدن الألمانية، بعد أسبوع من اختفائها فى جزيرة "كريت".

وكانت سوزان إيتن (60 عاما)، وهى عالمة أحياء فى معهد "ماكس بلانك" تحضر مؤتمرا فى بلدة تشانيا، عندما اعتبرت فى عداد المفقودين مطلع يوليو الحالي.

وقالت السلطات اليونانية، إنها "اكتشفت وجود جثة فى موقع صخرى قاحل داخل مخبأ يعود إلى الحرب العالمية الثانية على بعد 8 - 10 كيلومترات من آخر مكان شوهدت فيه".

من جهته، أكد معهد "ماكس بلانك" فى بيان له: "بمزيد من الحزن والأسى نعلن النهاية المأساوية للصديقة والزميلة الأعز سوزان إيتن.. الشرطة انتشلت جثتها مساء الاثنين".

وقالت الشرطة، إن "مزيدا من اختبارات الطب الشرعى تجرى الآن على الجثة"، فى وقت لم تعلن فيه أسباب الوفاة.

وذكرت صفحة على "فيس بوك"، عنوانها "البحث عن سوزان" فتحتها أسرتها، أنه "يعتقد أنها خرجت لممارسة رياضة الجرى فى وقت متأخر من عصر ذلك اليوم".

وأضافت الصفحة، أن "مقتنياتها الشخصية وجواز سفرها وهاتفها ونقودها وأشياء أخرى موجودة فى الفندق، فيما عدا حذاء الجري".


اليونان

عالمة أمريكية

الأحياء

جامعة دريسدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

يورونيوز: فشل "الفجر الذهبى" فى اليونان بداية لتراجع اليمين المتطرف الأوروبى

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:05 م

رئيس وزراء اليونان المنتهية ولايته يسلم السلطة للمحافظين

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:48 م

المحافظون فى اليونان يفوزون بالانتخابات ويتعهدون بدعم الاستثمار وتقليص الضرائب

الأحد، 07 يوليه 2019 11:19 م

رئيس وزراء اليونان: نحترم نتيجة الانتخابات

الأحد، 07 يوليه 2019 09:15 م

بدء التصويت فى انتخابات اليونان البرلمانية

الأحد، 07 يوليه 2019 09:47 ص

بدء التصويت فى الانتخابات البرلمانية باليونان

الأحد، 07 يوليه 2019 07:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

خد بالك.. بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إصلاحات باتجاه المريوطية

خد بالك.. بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إصلاحات باتجاه المريوطية

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

10 إيام تفصل عشاق مسلسل la Casa De Papel عن الموسم الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة