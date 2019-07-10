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العاهل السعودى يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأولاد والبنات الأيتام فى اليمن

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:09 م
العاهل السعودى يوجه بصرف 19.6 مليون ريال للأولاد والبنات الأيتام فى اليمن خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبد العزيز
وكالات الأنباء

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وجه العاهل السعود الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف 19.6 مليون ريال للأولاد والبنات الأيتام المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحى، الشكر للملك سلمان على توجيهاته.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ينفذ عددا من البرامج والمشاريع المجتمعية التنموية المستدامة في اليمن التي تهدف إلى حماية أسر الأيتام والمعيلات وتوفير حياة كريمة لهم.

ونفذ المركز مشروع لست وحدك لحماية أسر الأيتام فى اليمن ، ويشمل مديريتي نهم وخولان بمحافظة صنعاء ، ومديرية المخا بمحافظة تعز، ومديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، ومديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منه 420 يتيما بشكل مباشر و 2,520 فرداً من أسر الأيتام بشكل غير مباشر.

ويهدف المشروع إلى تأمين الإيواء وتحسين سبل العيش لأسر الأيتام، وتوفير الوسائل التعليمية للأيتام والوصول للخدمات وضمان انتظامهم في التعليم، وتقديم الرعاية النفسية والرعاية الصحية لأسر الأيتام، وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال المناصرة ودمج الأيتام بالمجتمع.


السعودية

الملك سلمان

العاهل السعودى

مأرب

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