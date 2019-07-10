الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى الكويت 46 درجة

كتب: محمد جمال

يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء على معظم الانحاء ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء طقس حار الى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة بينما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، المدينة المنورة, مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية، وتبلغ العظمى 43 درجة.

الكويت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الكويتية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة والعظمى 46 درجة.

البحرين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة البحرينية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا مع تصاعد الاتربة والعظمى41 درجة.

الإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى الإمارات في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، طقس حار والعظمى 39 درجة.