الصرف الصحى بالبحيرة: مصرف ادكو خال حاليا من ورد النيل والحشائش

كتبت أسماء نصار

قالت الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة، إنه تم المرور على مصرف ادكو بكامل طوله (38 كيلومترا من المبدأ حتى المصب) والتأكد من خلو المصرف من ورد النيل والحشائش تماماً، حيث تم التنبيه بالمداومة الحفاظ على هذا المستوى من كفاءة المصرف، لمنع حدوث مشاكل قد تعيق سريان المياه مما يتسبب فى ارتفاع منسوب المياه بالمصرف.

من جانبها شددت وزارة الرى، على أهمية توفير وحدات الطوارئ والاستمرار فى رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف واستقبال مياه الأمطار والسيول بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر، مؤكداً على ضرورة البدء الفورى فى تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف خاصة المصارف.

وأوضحت غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف أنه يتم التواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارئ وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين_مهندسين) لرصد أى ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية، واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التأكيد على تواجد معدات الطوارئ بالقرب من تلك الأماكن تحسباً لأى مشاكل قد تطرأ مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الهيئة أقاليم، الصرف، الشئون الميكانيكية.

يذكر أن وزارة الرى رفعت حالة الطوارئ على كافة المستويات خلال موسم أقصى الاحتياجات "الصيف"، حيث تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية بالمحافظات.