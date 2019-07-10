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السجن 10 سنوات لشخص زور فى حكم محكمة لتعيينه بإدارة ههيا التعليمية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:27 م
السجن 10 سنوات لشخص زور فى حكم محكمة لتعيينه بإدارة ههيا التعليمية المستشار عبد الباسط إمبابي رئيس محكمة جنايات الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مواطنا بالسجن 10 سنوات، لتزويره فى حكم المحكمة الإدارية العليا، للتعيين فى إدارة ههيا التعليمية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة.

 

تعود أحداث القضية رقم 2446 لسنة 2018 جنايات ههيا، لقيام " م ش ع م" فى غضون عام 201 وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما حكم المحكمة الإدارية بالشرقية، رقم 6642 لسنة 3 ق، استمارة صرف المرتب صادرة من إدارة ههيا التعليمية، وذلك عن طريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.

 

وتبين من تحريات المقدم فؤاد إسماعيل، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم قام باستبدل اسم الصادر لصالحها الحكم باسمه فى حكم المحكمة الإدارية، وعليه توقعات مزورة منسوبة للمحكمة الإدارية بالشرقية، وكذلك استمارة صرف المرتب غير صادرة من مدرسة ههيا الإعدادية وقدمها للإدارة التعليمية بههيا وتم تعيينه على أثره.

 

وتوصلت تحريات النقيب محمد سيف محمد رشاد، ضابط الأموال العامة، برئاسة المقدم محمد فخر، رئيس قسم الأموال العامة، أن تحريات السرية أكدت صحة الواقعة، وأن المتهم قدم لقسم التعاقدات بإدارة ههيا التعليمية، استمارة صرف المرتب صادرة من مدرسة ههيا الإعدادية، وتبين تزويرها وعدم سابقة عمله بالمدرسة، وتم إحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


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ادارة ههيا التعليمية

جنايات الزقازيق

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