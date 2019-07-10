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السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق بالمرج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:04 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق بالمرج محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين، وذلك بتهمة سرقة شقة مدرس  بالإكراه فى المرج. 
 
 
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من "علي .ا ع" 28 سنة مدرس، يفيد أنه أثناء تواجده داخل مسكنه بدائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص يطرق على باب شقته في وقت متأخر من الليل، وبفتحه للباب لمعرفة هويته، فوجئ بشخصين مجهولين، يرتديان أقنعة على وجههما يطرحانه أرضا، وقاما بتكبيله، بالإضافة إلى كتم أنفاسه لمنعه من الاستغاثة بأحد، ثم ظهر شخص ثالث استولى على منقولات شقته ومصوغات زوجته، وفروا هاربين. 
 
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من " شريف ح " 21 سنة عاطل، و"أحمد ع " 34 سنة مسجل خطر وفتحي.ج 24 سنة عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما.
 
وبمواجهتهما، اعترافا بارتكابهما الواقعة، وأضافا أنهما قاما بالتصرف في جزء من المنقولات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم .
 
 

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