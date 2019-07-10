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الزراعة: لم نتلق بلاغات بظهور دودة الحشد بخلاف البؤر المحدودة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:21 ص
الزراعة: لم نتلق بلاغات بظهور دودة الحشد بخلاف البؤر المحدودة مكافحة دودة الحشد - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف الدكتور على سليمان  مستشار وزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة النباتية، أن اللجنة المشكلة لإدارة مكافحة دودة الحشد الخريفية لم تتلق أى بلاغات بظهورها، بخلاف  البؤر المحدودة التى ظهرت  فى محافظتى الأقصر واسوان نهاية الشهر الماضى وحتى الآن.

وأكد مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أعمال الحملة الاستكشافية من باحثى معهد وقاية النباتات، والإدارة المركزية  لمكافحة الآفات، بعدد 23 لجنة  تواصل عملها، موضحا: أن كل  لجنة تتولى فحص الحقول بكل محافظة ، للتأكد من وجود افة دودة الحشد الخريفية من عدمه بالزراعات الصيفية، وإبلاغ اللجنة المسئولة بوزارة الزراعة عن الآفة  بالنتائج لاتخاذ القرارات ، وذلك بالتعاون مع مكتبى منظمة الأغذية  والزراعة " الفاو الاقليمى والمحلى بمصر.

 وناشد "سليمان " ، جميع   المزارعين   بعدم الانزعاج من حشرة دودة الحشد، مطمئنا الفلاحين بالسيطرة على الآفة  فى ظل  اعتماد  خطة الطوارئ  على المدى البعيد والقريب التي اعتمدتها  وزارة الزراعة، و التى تشمل جميع الإجراءات التنفيذية والاحترازية  لوقف آفة دودة الحشد الخريفية لحماية الإنتاج الزراعى من مخاطرها.

ووفقا لتقارير توصف دودة الخريف الجياشة بالقدرة الهائلة على التهام جميع المحاصيل الخضراء بسرعة فائقة، وموطنها الأصلى أمريكا الوسطى والجنوبية، وتم اكتشافها للمرة الأولى فى غرب أفريقيا فى يناير 2016، وتزحف فى شكل جيوش أو أسراب ضخمة زاحفة على الأرض من محصول إلى آخر، وتطير لأكثر من 100 كيلو فى اليوم، ويعد القطن من عوائلها المفضلة.

 

 


الزراعة

بلاغات

دودة الحشد

البور المحدودة

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