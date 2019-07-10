الزراعة: تحصين 1.7مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية حتى الان

كشف تقر الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، ، أن اجمالى تحصينات الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ، يوضح تحصين مليون و755 ألف و343 رأس ماشية بينهم "مليون و49 ألف و980 أبقار، 599 ألفًا و819 جاموس، 92 ألف و189 أغنام، و13الف و355 ماعز" منذ بداية الحملة حتى الان.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، إن حملة التحصين الجديدة للماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تواصل عملها بجميع قرى المحافظات ، ومن منزل الى منزل ، مؤكدا : أنه تم توفير اللقاح ذو الكفاءة العالية ، بالإضافة الى وجود مخزون استراتيجى من اللقاحات أيضا للوصول الى المستهدف تحصينه، موضحا : أن هناك عقوبات رادعة للمرببين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الامراض الوبائية، وهناك عقوبات للمربين الممتنعين عن التحصين ، وحرمان المربى من اى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة.