الرى: عرض تكنولوجيا الحفاظ على المياه خلال "أسبوع القاهرة للمياه 2019"

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2019 المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 20 -24 أكتوبر القادم، تهدف إلى عرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات فى المجالات المتعلقة بالمياه مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ على المياه، و ترجمة الرؤى والتوصيات التى تم وضعها خلال الاسبوع الذى عقد العام الماضى إلى اجراءات وخطط تنفيذية عمليه لتحقيق أفضل الممارسات وترشيد استخدام المياه و التأكيد على نقل المعرفة وكيفية الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة فى مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات .

أضافت سيد فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن الفعاليات تسعى إلى المساعدة فى ربط قطاعى الأعمال الحكومى والخاص بالعلوم، والسياسات وآليات صنع القرار الخاصة بمجال المياه والرى، بالاضافة إلى أنه سوف يكون حافزاً للتنافس فيما بين المعنين بقضايا المياه في مصر والعالم، لإبراز كل ما هو جديد من أفكار ووسائل رفع الوعى بالتحديات المائية وترشيد استخدامات المياه وسبل تنميتها"، مشيرة إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الثانى لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا لمتابعه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وزيادة عضوية الشباب الأفارقة ليكون لهم دوراً فعالاً فى التعاطى مع قضايا المياه بالقارة.

وكانت لجنة خبراء، مكونة من 15 خبيراً دوليا و إقليميا، تم تشكيلها لوضع قضايا المناقشات خلال أسبوع القاهرة الأول للمياه، وتم اختيار موضوعات الإدارة المتكاملة للمياه وقضايا ندرة المياه، تحديات التغيرات المناخية وحوكمة المياه العابرة للحدود، كموضوعات وقضايا للتباحث حولها.