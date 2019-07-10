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الخدمات الزراعية: لجان مرورية لمتابعة محصولى القطن والذرة لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:00 ص
الخدمات الزراعية: لجان مرورية لمتابعة محصولى القطن والذرة لزيادة الإنتاج محصول القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بوزارة  الزراعة، أن هناك حملات مرورية مكثفة على زراعات المحصول الصيفى، وخاصة محصولى القطن والذرة لزيادة الإنتاج، من خلال تقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية بالحقول، وحل جميع مشاكل المزارعين التى تواجههم.

وأوضح  رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم توفير جميع احتياجات ومستلزمات ومبيدات مكافحة الأفة الموسم الحالى، كإجراءات احترازية، خاصة بعد نشر أصناف جديدة مبكرة النضج، وعالية الإنتاج من القطن المصرى، بالإضافة إلى حث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة  الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد.

وأضاف" الشناوى"، أنه منذ بدء زراعات المحصول الصيفى، تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات، بالإضافة إلى لجان مرورية ، ومتابعة لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، طبقا للجان المعاينة، والأرض المنزرعة فعليا، وحملات أخرى لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحصول الصيفى، وخاصة الذرة للحد من الاستيراد.


الزراعات الصيفية

محصول القطن

الذروة الصفراء

الخدمات الزراعية

مبيدات القطن

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