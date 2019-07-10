"الخدمات البيطرية": تحصين مليون طائر بمزارع الدواجن ضد انفلونزا الطيور

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور، والأمراض الوبائية، والتى قام بها أطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات، موضحا : أن الحملة أسفرت عن تحصين 749,099 طائـر للمزارع، وتحصين 321,391 طائر قطاع الـهالى خلال الشهر الماضى.

وأضاف التقرير، الذى حصل لـ"اليوم السابع" ، عليه أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى، تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع، التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى، وبلغ إجمالى عــدد المزارع التى تم معاينتها 1262 مزرعة، خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية، بالمحافظات 4589 تصريح، وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات 4,342,533 طائر.

وتابع التقرير،أنه إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعــــة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية، وتنمية الثــــروة الحيوانيـــة، والداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة، والتصدى للأمراض الوافدة، تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى، بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتى تهدف إلى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميـــع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.