الخارجية الصينية: لا يحق لأى كيان أجنبى التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، اليوم الأربعاء إن (هونج كونج) منطقة إدارية خاصة فى الصين، ولا يحق لأى كيان أجنبى التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.

وأضاف شوانج - في تصريح ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تعديلات حكومة (هونج كونج) لقانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية - أن موقف الصين بشأن شؤون (هونج كونج) واضح وحازم للغاية.. مؤكدا أن (هونج كونج) هي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، وأن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية صينية.

وشهدت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة مظاهرات ومشاحنات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة، احتجاجا على تعديلات قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، قبل أن تعلن الرئيس التنفيذية للمنطقة "كاري لام" أمس /الثلاثاء/ إلغاء مشروع التعديلات.