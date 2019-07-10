سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية : البيت الأبيض لم يؤكد لقاء مرتقب بين ترامب وعمران خان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:27 ص
الخارجية الأمريكية : البيت الأبيض لم يؤكد لقاء مرتقب بين ترامب وعمران خان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن البيت الأبيض لم يؤكد التقارير التى أفادت بعقد اجتماع مرتقب هذا الشهر بين رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتاجوس - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنها ستتواصل مع البيت الأبيض لتأكيد نبأ الزيارة أو نفيه، مشيرة إلى أن الوزارة ليس لديها أي معلومات لكي تعلن عنها.
وكانت الخارجية الباكستانية،قد أعلنت الخميس الماضي، أن رئيس الوزراء، عمران خان، يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، في 22 يوليو الجاري،وأن المحادثات ستركز خلال الزيارة، على تعزيز العلاقات بين البلدين.
وستكون هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها عمران خان، للولايات المتحدة، بعد أن شكل حزبه "حركة إنصاف"، الحكومة، إثر فوزه بالانتخابات العامة في يوليو 2018.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتوجه عمران خان إلى نيويورك في شهر سبتمبر القادم لتمثيل باكستان في الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 


دونالد ترامب

عمران خان

باكستان

وزارة الخارجية الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة