الحكومة توافق على قرارين لوزارة الطيران المدنى.. تعرف عليهما

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتى ذلك فى إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى على القيام بمباشرة اختصاصاته والتى من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدنى اجتماعيًا وثقافيًا ورياضيًا.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة سياف للاستشارات المالية (المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدني) لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدنى والهيئات والجهات التابعة لها.ويأتى ذلك فى ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التى تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة على مستوى الدولة، ورغبة من وزارة الطيران المدنى فى رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظًا على استثمارات الوزارة فى كوادر قطاع الطيران المدنى البشرية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابى على أدائهم الوظيفي.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسى مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.