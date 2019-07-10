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الحكومة توافق على تعديل أحكام بلائحة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:31 م
الحكومة توافق على تعديل أحكام بلائحة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الإسكان.

 

ويأتى هذا التعديل فى إطار الحرص على تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الاختراع على العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجى لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيرًا للنفقات.

 

وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع على أن تضاف عبارة " أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى" فى المواد أرقام (19، 20، 22، 24، 25، 29، 34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.


قانون حماية الملكية الفكرية

اللائحة التنفيذية

مجلس الوزراء

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