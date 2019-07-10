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الحكومة تغير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات"لـ"الحاسبات والذكاء الاصطناعى"

الأربعاء، 10 يوليه 2019 05:55 م
الحكومة تغير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات"لـ"الحاسبات والذكاء الاصطناعى" مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بالآتى؛ تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعى" بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة مطروح، وإضافة كلية "الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الأسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد "دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر" بجامعة أسيوط ليصبح "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".

 


الذكاء الاصطناعى

مجلس الوزراء

صناعة السكر

قانون الجامعات

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