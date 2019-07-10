الحجر الصحى بمطار القاهرة يشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الحج

وقالت مصادر بالحجر الصحى بالمطار، بأنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بين جموع العاملين، سواء الأطباء أو المسعفين أو الإداريين، استعدادا لبدء موسم الحج، ووضع كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، وخصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت المصادر، أن الحجر الصحى لم ينتدب أطباء جدد لموسم الحج، حيث إن عدد الأطباء الموجودين حاليًا بإدارة الحجر الصحى بالمطار كافى لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج، وتوقيع الكشف الطبي عليهم ، وتوجهم من خلال الإرشادات الطبية، وذلك لتوعيتهم، وتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث سيتم توزيع كتيبات ومنشورات ورقية على الحجاج بالإرشادات الصحية وطرق البعد عن أماكن العدوى.