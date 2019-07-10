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الحجر الصحى بمطار القاهرة يشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الحج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:01 م
الحجر الصحى بمطار القاهرة يشهد استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الحج مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تشهد إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة استعدادات مكثفة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى، لاستقبال موسم الحج المقرر أن ينطلق مع نهاية الشهر الجارى، وتوقيع الكشف الطبى على الحجاج وتوعيتهم والمتابعة الصحية لهم، قبل السفر إلى الأراضى المقدسة. 

 

 
وقالت مصادر بالحجر الصحى بالمطار، بأنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بين جموع العاملين، سواء الأطباء أو المسعفين أو الإداريين، استعدادا لبدء موسم الحج، ووضع كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن، وخصوصا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
 
وأضافت المصادر، أن الحجر الصحى لم ينتدب أطباء جدد لموسم الحج، حيث إن عدد الأطباء الموجودين حاليًا بإدارة الحجر الصحى بالمطار كافى لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للحجاج، وتوقيع الكشف الطبي عليهم ، وتوجهم من خلال الإرشادات الطبية، وذلك لتوعيتهم، وتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث سيتم  توزيع كتيبات ومنشورات ورقية على الحجاج  بالإرشادات الصحية وطرق البعد عن أماكن العدوى.
 
 
 

 


الحجر الصحي

مطار القاهرة

موسم الحج

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