الحبس 3 سنوات مع الشغل لعاطل لاتجاره فى المخدرات بالمنوفية

المنوفية - محمدفتحى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس "كريم .س.ع" عاطل 3 سنوات مع الشغل وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم، من ضبط "كريم .س.ع "، وذلك لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.