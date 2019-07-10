الجيش اليمنى يتصدى لهجوما للحوثيين جنوبى الحديدة

عدن (أ ش أ)

أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأربعاء، هجوما لمليشيا الحوثى، جنوبى محافظة الحديدة غربى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثى حاولت التقدم باتجاه مواقع فى أطراف مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت المحاولة وأفشلتها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف العناصر الحوثية المتسللة، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأضاف الموقع أن مليشيا الحوثى تواصل استهداف مواقع فى محافظة الحديدة غربى البلاد، فى الوقت الذى تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.