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التلفزيون الإسرائيلى: تعاون بين الموساد والمخابرات التركية لتأمين أردوغان

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:00 م
التلفزيون الإسرائيلى: تعاون بين الموساد والمخابرات التركية لتأمين أردوغان يوسى كوهين
كتب- هاشم الفخرانى

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نشرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى تفاصيل جديدة حول تعاون جهاز الموساد برئاسة يوسى كوهين والمخابرات التركية لصد هجمات تنظيم "داعش" الإرهابى خلال الثلاث السنوات الماضية.

وقالت القناة فى تقرير لها نشرت مقتطفات منه أمس أن الموساد صد 12 عملية إرهابية متفرقة كانت تستهدف مدن تركية عدة من بينها مدينة إسطنبول، موضحة أن من بين هذه الهجمات الإرهابية هجوم إرهابى كان سيستهدف أحد المطارات الحيوية.

وأشارت القناة إلى أن "أردوغان" لا يرغب فى الكشف مطلقاً عن عمق العلاقات بين تل أبيب وأنقرة ، وينتقد دائماً السياسة الإسرائيلية فى حين يستعين بالأجهزة الأمنية لحماية أمنة، لا سيما فى أعقاب تحرك الجيش التركى ضد "اردوغان" فى 15 يوليو من عام 2016.

وأكدت القناة على أن جهازى الموساد وشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "امان" مدا الأجهزة الأمنية التركية بمعلومات فى غاية الحساسية ضد تنظيم "داعش".

 


داعش

تركيا

الرئيس التركى

رجب طيب اردوغان

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