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التعليم العالى: مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة مستشفى الأطفال التخصصى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:11 م
التعليم العالى: مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة مستشفى الأطفال التخصصى مستشفيات جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موافقة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة فى ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين يابانى لتكون 1.983 مليار ين يابانى، والموقعة فى القاهرة فى يونيو 2019.
 
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثانى والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
 
ويأتى هذا التعديل فى إطار الحرص على تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الاختراع على العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجى لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بالآتي؛ تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة مطروح، وإضافة كلية "الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الإسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد "دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر" بجامعة أسيوط ليصبح "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".
 

 


مجلس الوزراء

التعليم العالى

مستشفى ابو الريش

جامعة القاهرة

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