التحفظ على 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب سليم على

قررت نيابة السيدة زينب، التحفظ على 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ضبطت بحوزة مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة القسم، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.

وكشفت تحقيقات النيابة، نجاح مباحث التموين، فى القبض على مالك شركة (غير مرخصة) لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته كميات من المستلزمات الطبية قدرها (27,540 قطعة مستلزمات طبية) مجهولة المصدر، وغير خاضعة لأى إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطنين، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتم تحرير محضر بالواقعة.