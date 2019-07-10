التحالف العربى: إيران تهرب الأسلحة للحوثيين عبر ميناء الحديدة

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، إن معرض الأسلحة العسكرية الذى أقامته مليشيا الحوثى فى صنعاء مؤخرا، يثبت دور إيران فى تمويل المليشيات الإرهابية وتهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة.
وأضاف المالكى - فى تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن نهج مليشيا الحوثى مستمر فى تزييف الحقائق عبر أعمالها العدائية والإرهابية، موضحًا أن المليشيات الحوثية لم تقم بصناعة الأسلحة المعروضة وهذا يثبت استمرار النظام الإيرانى فى دعم المليشيا الحوثية.
وأشار إلى أن النظام الإيرانى يمارس الإرهاب عبر الحدود، ويقوم بتهريب الأسلحة عن طريق ميناء الحديدة، وبذلك أصبح ميناء ومحافظة الحديدة، نقطة انطلاق العمليات العدائية والإرهاب، وخاصة بعد اتفاق (ستوكهولم).
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، فى وقت سابق، إنتاج أسلحة جديدة من بينها صواريخ كروز وطائرات مسيرة بعيدة المدى، وتم عرضها خلال المعرض.
التحالف العربى: إيران تهرب الأسلحة للحوثيين عبر ميناء الحديدةالأربعاء، 10 يوليه 2019 01:13 م
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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، إن معرض الأسلحة العسكرية الذى أقامته مليشيا الحوثى فى صنعاء مؤخرا، يثبت دور إيران فى تمويل المليشيات الإرهابية وتهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
هاوى
وانتم قاعدين تعملوا إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ماتضربوا الميناء وخلوه غير صالح للاستخدام