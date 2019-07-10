سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: إيران تهرب الأسلحة للحوثيين عبر ميناء الحديدة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:13 م
التحالف العربى: إيران تهرب الأسلحة للحوثيين عبر ميناء الحديدة تركى المالكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، إن معرض الأسلحة العسكرية الذى أقامته مليشيا الحوثى فى صنعاء مؤخرا، يثبت دور إيران فى تمويل المليشيات الإرهابية وتهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة.
وأضاف المالكى - فى تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن نهج مليشيا الحوثى مستمر فى تزييف الحقائق عبر أعمالها العدائية والإرهابية، موضحًا أن المليشيات الحوثية لم تقم بصناعة الأسلحة المعروضة وهذا يثبت استمرار النظام الإيرانى فى دعم المليشيا الحوثية. 
وأشار إلى أن النظام الإيرانى يمارس الإرهاب عبر الحدود، ويقوم بتهريب الأسلحة عن طريق ميناء الحديدة، وبذلك أصبح ميناء ومحافظة الحديدة، نقطة انطلاق العمليات العدائية والإرهاب، وخاصة بعد اتفاق (ستوكهولم).
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، فى وقت سابق، إنتاج أسلحة جديدة من بينها صواريخ كروز وطائرات مسيرة بعيدة المدى، وتم عرضها خلال المعرض.


التحالف العربى

تركى المالكى

ميليشيا الحوثى

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هاوى

وانتم قاعدين تعملوا إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ماتضربوا الميناء وخلوه غير صالح للاستخدام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. ونظام الهجرة بحاجة للإصلاح

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

صور.. صحيفة إسبانية تروج لزيارة الأقصر.. وسائح إسبانى: ممتعة للغاية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

الحكومة: ترشيد دعم الطاقة وفر 48 مليار جنيه للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة