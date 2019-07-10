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التايمز: فرقاطة بريطانية لتأمين ناقلة نفط فى الخليج

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:03 م
التايمز: فرقاطة بريطانية لتأمين ناقلة نفط فى الخليج ناقلة نفط
أ ش أ

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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية الملكية أرسلت سفينة حربية تابعة لها؛ لمرافقة ناقلة نفط عبر الخليج، بعد أن هدد المسؤولون الإيرانيون باحتجاز سفن بريطانية؛ ثأرا لاحتجاز ناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق مؤخرا.
وأوضحت التايمز على موقعها الإلكتروني أن الفرقاطة "إم إم إس مونتروز"، اتجهت بالأمس لمرافقة ناقلة النفط باسيفيك فوياجر، وهي تتحرك باتجاه مضيق هرمز ومرت عبر خليج عمان.
وتوقعت الصحيفة أن تنتهي الحراسة بمجرد مغادرة الناقلة منطقة التهديد المباشر للمضيق، حيث أثيرت مخاوف بشأن باسيفيك فوياجر بعد أن بدا وكأنها تنجرف قبالة سواحل إيران يوم السبت الماضي، أي بعد يوم من إصدار طهران التهديد ضد السفن البريطانية.
وكانت البحرية البريطانية احتجزت سفينة إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في حملها شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.


ناقلة نفط

إيران

بريطانيا

القوات البحرية الملكية

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