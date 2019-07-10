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البيئة تبحث مجالات التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:14 م
البيئة تبحث مجالات التعاون مع اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسي رئيسة مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب
كتبت آية دعبس

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عقدت وزارة البيئة اجتماعا مع الدكتورة هدى يسي رئيسة مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، حيث تم عرض رؤية الاتحاد للمشاركة في جهود الوزارة للتصدي للقضايا البيئية ويأتي هذا الاجتماع في إطار إيمان وزارة البيئة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى تنفيذ ورسم السياسات والخطط المتعلقة بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
 
وخلال اللقاء، أكدت وزارة البيئة ان الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمشاركة في أنشطة الاتحاد من خلال خبرات الوزارة لدعم الاستثمار في المجالات البيئية، كما أشارت إلى بدء التعاون فى العديد من المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالمجال البيئى.
 
 
وشددت على مواصلة دمج المرأة وتعزيز دورها في كافة القطاعات منها مجال البيئة مؤكدة أن المرأة يمكن أن تلعب دورا جوهريا فى أحداث تغيير إيجابي لنظرة المجتمع لهذا الملف والتعامل مع الموارد الطبيعية.
 
 
من جانبها، أشادت الدكتورة هدى يسي رئيسة الاتحاد بجهود وزارة البيئة في العديد من المجالات مؤكدة أن التعاون بين الوزارة والاتحاد سواء على المستوى الوطني أو الإقليمى سيساهم بشكل كبير فى عملية دمج المستثمرين في تحقيق الأولويات الوطنية.

 


اتحاد المستثمرات العرب

البيئة

وزارة البيئة

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