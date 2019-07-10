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البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة فى زيارة للأهرامات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 04:11 م
البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة فى زيارة للأهرامات المشاركون بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى يزورون الأهرامات
كتب محمد الجالى

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نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة للأهرامات وأبو الهول والمعالم السياحية التى تحيط بهما، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية الخاصة بالبرنامج الذى يسعى إلى خلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة الإفريقية.
 
الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى للقيادة انطلقت من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018. وأطلقه رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى لعام 2019، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.
 
وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
 
المشاركون بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى يزورون الأهرامات (2)
 
المشاركون بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى يزورون الأهرامات (1)
 

الأكاديمية الوطنية للتدريب

السباب الافريقي

افريقيا

المعالم السياحية

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