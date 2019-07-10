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البابا تواضروس يستقبل عضوا مصريا بالبرلمان الكندى بالكاتدرائية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:08 م
البابا تواضروس يستقبل عضوا مصريا بالبرلمان الكندى بالكاتدرائية البابا تواضروس يستقبل عضو مصري بالبرلمان الكندي بالكاتدرائية
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، الدكتور شريف سبعاوى عضو البرلمان الكندى وهو من المصريين الذين هاجروا إلى كندا واستطاع أن يفوز فى الانتخابات البرلمانية لمقاطعة أونتاريو بكندا.
 
 
من المنتظر أن يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية اليوم إذ أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.
 
 
وشهد الأسبوع الجارى، العديد من الأنشطة الرعوية والخدمية لقداسة البابا تواضروس الثانى، حيث قام بسيامة 23  كاهنا،  بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، إلى جانب استقباله مجموعة من كهنة القاهرة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالرعاية والخدمة.
 
 

 


تواضروس

البرلمان الكندي

بابا الإسكندرية

الكاتدرائية

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