البابا تواضروس يستقبل عضوا مصريا بالبرلمان الكندى بالكاتدرائية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، الدكتور شريف سبعاوى عضو البرلمان الكندى وهو من المصريين الذين هاجروا إلى كندا واستطاع أن يفوز فى الانتخابات البرلمانية لمقاطعة أونتاريو بكندا.

من المنتظر أن يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية اليوم إذ أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.