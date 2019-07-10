سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: الكنيسة أقدم كيان شعبى فى مصر

الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:54 م
البابا تواضروس: الكنيسة أقدم كيان شعبى فى مصر البابا تواضروس الثانى
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى الآيات الأولى من سفر أعمال الرسل، مقدما التهنئة لجموع الشعب القبطى بمناسبة اقتراب عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، لافتا إلى أن عيد الرسل سيكون يوم الجمعة المقبل، ولكن الأفطار من الصوم سيكون يوم السبت باعتبار يوم الجمعة يوم صوم.

وتحدث  البابا تواضروس الثانى - خلال عظته الأسبوعية - عن الكنيسة والذاكرة التاريخية، لافتا إلى إن الكنيسة هى أقدم كيان شعبى  على أرض مصر وأن الكيان الكنسى فى مصر والنبؤة بتأسيسها كانت قبل ميلاد السيد المسيح بقرون كثيرة.

وأضاف أن فكرة تقسيم الزمان إلى سنوات وشهور وأيام هى فكرة مصرية قديمة، وأن أشهر مؤرخ لدى اليونانيين هو "هيرودوت" وهو جاء قبل ميلاد المسيح بـ 300 عام، وتحدث عن التقويم الذى وجده فى مصر.

وتابع قائلا، إن العالم الكبيرة أحمد زويل نجح فى تقسيم الزمن إلى أجزاء صغيرة للغاية، موضحا أن "هيرودوت" هو أول من ذكر أن قدماء المصريين هم أول من قسموا العام إلى 12 شهرا، وأن المصريين القدماء كان عندهم ثلاثة فصول "الفيضان والزرع والحصاد"، وأن الكنيسة اعتمدت السنة المصرية القديمة وقامت ببناء كل شئ عليها.

ونوه قداسة البابا تواضروس الثانى إلى أن الزمن الذى بدأت فيه الكنيسة صار زمنا كنسيا وشعبيا، وأن الكنيسة المصرية وبإيمانها القبطى الأرثوذكسى تتمتع بتاريخ عريق، مشيرا إلى أن التاريخ يقدم لنا خبرات فى جميع مناحى الحياة، وأن هذه الخبرات عندما تتراكم تمثل حضارة للشعوب، وأن التاريخ يكشف أيضا عمل الله مع الإنسان ومع كافة الكائنات.

ونوه البابا تواضروس الثانى إلى ضرورة معرفة تاريخ الكنيسة القبطية على مدى 20 قرنا من الزمان، وأن بقاء الكنيسة والإيمان طوال هذه الفترة يعتبر أمر هام للغاية يدل على عمل الله فى الكنيسة، مؤكدا أن التاريخ هو الحياة.

 


تواضروس

عظة البابا

الكنيسة

بابا الكنيسة

البابا تواضروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

3مصريين يخوضون الانتخابات الكندية.. ميلاد ميخائيل ينافس مستشار ترودو فى وسط ميسيساجا.. الاقتصاد نقطة قوة المرشح ذى الأصل المصرى.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": الجالية المصرية حاضرة دائما.. وهناك مبادرات لدعمنا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالى: 51 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة