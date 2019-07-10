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الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابى وضبط مواد متفجرة داخل وكر فى ديالى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:21 م
الاستخبارات العراقية: اعتقال إرهابى وضبط مواد متفجرة داخل وكر فى ديالى الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء اعتقال "إرهابى" وضبط مواد متفجرة داخل وكر أثناء مداهمتها بقضاء المقدادية فى ديالى.
وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن قوة من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالاشتراك مع فوج المهمات الأول بمديرية الاستخبارات قامت بمداهمة وكر ل‍تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.
وأضافت المديرية، أنه تم القبض على أحد الإرهابيين المهمين داخل الوكر وهو من الذين شاركوا بتنفيذ العديد من ماتسمى بـ (الغزوات) ضد القوات الأمنية وتم إصابته من قبل قواتنا لمرتين عام 2013 و2014 أثناء عمله بما يسمى (ولاية ديالى)، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأوضحت، أنه "تم ضبط حزامين ناسفين وعبوتين ناسفتين داخل الوكر بالإضافة إلى وسيلة تفجير وجهاز موبايل يستخدم للتفجير، وملابس وتجهيزات تخص العناصر الإرهابية"، لافتة الى أنه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".
وكانت شرطة محافظة ديالي قد أعلنت انطلاق عملية أمنية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة لملاحقة وتعقب خلايا "داعش" الإرهابية "النائمة" وبسط الأمن والاستقرار في المحافظة.


العراق

الجيش العراقى

مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية

ديالى

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