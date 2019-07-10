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الاحتلال يحكم على أسيرين فلسطينيين بالسجن أكثر من 30 عاما بادعاء قتل جندى

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:16 م
الاحتلال يحكم على أسيرين فلسطينيين بالسجن أكثر من 30 عاما بادعاء قتل جندى قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلى العسكرية فى سجن "عوفر"، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة 35 عامًا على الأسير الفلسطينى عمر الريماوى (18 عامًا)، و32 عامًا على الأسير أحمد عبيدة (18 عامًا)، وفرضت غرامة مالية بقيمة مليون و250 ألف شيقل على كل منهما (الدولار يعادل 3.6 شيقل(.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، فى بيان لها، إن الحكم صدر بذريعة وادعاء النيابة الإسرائيلية مشاركة الريماوى وعبيدة من مدينة رام الله، فى عملية طعن أدت لمقتل جندى إسرائيلى وإصابة آخر فى مجمع تجارى استيطانى شرق رام الله، قبل ثلاث سنوات ونصف.


ولفتت إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية كانت قد حكمت نهاية العام الماضى على صديقهما الثالث الأسير أيهم باسم صباح (18 عامًا) من بيتونيا غرب رام الله بالسجن 35 سنة، إضافة لغرامة مالية بقيمة مليون شيقل لذات الادعاء.


وأضافت أنه وبتاريخ الاعتقال، أطلق جنود الاحتلال ثلاث رصاصات من مسافة صفر تجاه الريماوى وصباح، فأصيب الريماوى بعدة رصاصات الأولى استقرت فى يده اليمنى، والثانية فى الظهر بجانب العامود الفقري، والأخرى اخترقت جانبه الأيمن واستقرت فى الصدر بجانب القلب، فيما أصيب الصباح بثلاث رصاصات إحداها فى الصدر وأخرى بالكتف أحدثت قطعا بالشريان والعصب، فيما استقرت الثالثة بالقدم.


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

إسرائيل

أسير فلسطينى

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