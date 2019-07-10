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الاتحاد الأوروبى يلوح بإجراءات صارمة ضد تركيا لتنقيبها على الغاز قرب قبرص

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:24 ص
الاتحاد الأوروبى يلوح بإجراءات صارمة ضد تركيا لتنقيبها على الغاز قرب قبرص الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ

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أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبى يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعى بالقرب من سواحل قبرص.
وأكدت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن الاتحاد الأوروبي سيبحث فرض عقوبات على تركيا حال أصرت على سلوكها.
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد أكدت مصادر أوروبية دراسة تقليص القروض التي يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض جزء من مساعدات مقررة للعام المقبل، بقيمة 146 مليون يورو.
ولوح الاتحاد الأوروبي، الذي وصف الأنشطة التركية بغير المشروعة، - بحسب مصدر دبلوماسي - بتعليق الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا.
وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز قد أعلن السبت الماضي أن سفينة تركية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل.


تركيا

الغاز الطبيعى

التنقيب عن الغاز

سواحل قبرص

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